Mario Rui: «Il fatto che ci diano tutti per spacciati ci carica. C’è la sensazione che faremo cose importanti» (Di martedì 26 luglio 2022) Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Mario Rui dal ritiro di Castel di Sangro. “Rispetto agli anni precedenti è cambiato il modo di vivere il ritiro. Quest’anno si fa più fatica rispetto agli altri anni a causa del caldo. In termini di preparazione vogliamo dire continuità agli anni scorsi lavorando con la palla. 4-3-3? Dipende da come si interpreterà la partita. Rispetto a Insigne e Callejon cambierà qualcosa ma ora ci sono altri giocatori che vorranno fare bene e scrivere le storia del Napoli. Kvaratskhelia è bravo, molto. Ci vorrà tempo di adattamento come a tutti ma dai semplici passaggi e palleggi in allenamento di vede che è molto bravo. Ci sarà di grande aiuto e siamo fortunati ad averlo in squadra. Osimhen? Di lui già qualcosa conoscevo perché l’avevo visto nel Lille, poi quando è arrivato a Napoli l’ho visto da vicino e dimostra le sue ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistatoRui dal ritiro di Castel di Sangro. “Rispetto agli anni precedenti è cambiato il modo di vivere il ritiro. Quest’anno si fa più fatica rispetto agli altri anni a causa del caldo. In termini di preparazione vogliamo dire continuità agli anni scorsi lavorando con la palla. 4-3-3? Dipende da come si interpreterà la partita. Rispetto a Insigne e Callejon cambierà qualcosa ma ora ci sono altri giocatori che vorranno fare bene e scrivere le storia del Napoli. Kvaratskhelia è bravo, molto. Ci vorrà tempo di adattamento come ama dai semplici passaggi e palleggi in allenamento di vede che è molto bravo. Ci sarà di grande aiuto e siamo fortunati ad averlo in squadra. Osimhen? Di lui già qualcosa conoscevo perché l’avevo visto nel Lille, poi quando è arrivato a Napoli l’ho visto da vicino e dimostra le sue ...

allgoalsnapoli : VIDEO - Mario Rui a KKN: “Ci danno per spacciati, per noi uno stimolo in più! Di Lorenzo? Capitano perfetto! Su Kva… - napolista : #MarioRui: «Il fatto che ci diano tutti per spacciati ci carica. C’è la sensazione che faremo cose importanti» A R… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Mario Rui a Radio KK Napoli: 'Fa molto piacere sentire i tifosi che mostrano grande affetto' - - infoitsport : Chi sarà il titolare tra Mario Rui e Olivera? Risposta a sorpresa del portoghese - infoitsport : Napoli, Mario Rui: “Abbiamo tantissimi leader” -