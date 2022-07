Marco Giallini, il drammatico incidente dell’attore: “Un corpo martoriato” (Di martedì 26 luglio 2022) Marco Giallini ha raccontato nel dettaglio i momenti terribili dell’incidente con la moto del 2007: oltre 50 fratture. Marco Giallini è senza dubbio uno degli attori italiani più apprezzati. Negli ultimi anni l’abbiamo visto spesso protagonista al cinema e in tv, come ad esempio nei film Io sono Babbo Natale, C’era una volta il crimine e La mia ombra è tua, ma anche nel film TV Ritorno al crimine, senza dimenticare Lui è peggio di me, lo show con Giorgio Panariello andato in onda nel 2021 su Rai 3. Una carriera luminosissima, quella di Marco Giallini, che ha dovuto anche fare i conti con una serie di eventi che hanno fortemente segnato la sua esistenza. Uno degli episodi più pesanti è ovviamente la perdita di sua moglie, venuta a mancare il 27 ... Leggi su kronic (Di martedì 26 luglio 2022)ha raccontato nel dettaglio i momenti terribili dell’con la moto del 2007: oltre 50 fratture.è senza dubbio uno degli attori italiani più apprezzati. Negli ultimi anni l’abbiamo visto spesso protagonista al cinema e in tv, come ad esempio nei film Io sono Babbo Natale, C’era una volta il crimine e La mia ombra è tua, ma anche nel film TV Ritorno al crimine, senza dimenticare Lui è peggio di me, lo show con Giorgio Panariello andato in onda nel 2021 su Rai 3. Una carriera luminosissima, quella di, che ha dovuto anche fare i conti con una serie di eventi che hanno fortemente segnato la sua esistenza. Uno degli episodi più pesanti è ovviamente la perdita di sua moglie, venuta a mancare il 27 ...

IlContiAndrea : Carlo Cracco ha presentato la 2 stagione di #DinnerClub. Nel cast gli attori: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, M… - misspiaze_ : @Darmumas Comunque per me un attore sottovalutatissimo è Marco Giallini - ilariofanto0 : @Sayuri1897 Vero Marti, perfetti sconosciuti. ( come il film di Marco Giallini). ?? ?? - ParliamoDiNews : Marco Giallini, “sarei morto”, il racconto straziante del dramma devastante #marco #giallini #sarei #morto… - luca_carioli : @willy_signori Il miglior personaggio uscito dalla penna di uno scrittore italiano negli ultimi anni. E Marco Giall… -