Marco Casali | Nel metaverso gli yacht hanno le ali

Leggi su panorama

(Di martedì 26 luglio 2022) Più lo ascolto, più lo ascolterei. Me lo sono detta, più volte, nel corso dell'ora abbondante di conversazione, un crescendo di interesse interrotto più per senso del pudore (chiedergli altro sarebbe stato davvero troppo) che per completo appagamento personale. Quello professionale impone di darsi dei paletti: per non andare fuori tema, per non mettere troppa carne al fuoco, ma anche per non approfittare oltremisura della disponibilità manifestata dall'interlocutore. A dispetto delle comuni regole sui tempi che farebbero scattare al quarantesimo, massimo quarantacinquesimo, minuto il fisiologico calo della soglia di attenzione,ha saputo tenere alto il mio livello di “partecipazione consapevole” ben oltre. Complice, forse, il favore del ritmo circadiano mattutino, secondo cui le performance migliori si otterrebbero nelle due ore che ...