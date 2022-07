Marcell Jacobs ha una lesione all’adduttore della gamba destra: a rischio anche gli Europei (Di martedì 26 luglio 2022) Marcell Jacobs è a un passo da saltare anche gli Europei di Monaco. Il campione olimpico dei 100 metri da inizio stagione è alle prese con continui problemi muscolari, che dopo il titolo iridato nei 60 metri indoor gli hanno di fatto impedito di correre ai suoi livelli. Ai Mondiali di Eugene è stato costretto al ritiro prima della semifinale, ora la Federazione italiana di atletica leggera riferisce che il recupero post rassegna iridata pare più lungo del previsto. “L’atleta – si legge in una nota della Fidal – si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase riparativa, del grande adduttore destro. Lo staff sanitario Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)è a un passo da saltareglidi Monaco. Il campione olimpico dei 100 metri da inizio stagione è alle prese con continui problemi muscolari, che dopo il titolo iridato nei 60 metri indoor gli hanno di fatto impedito di correre ai suoi livelli. Ai Mondiali di Eugene è stato costretto al ritiro primasemifinale, ora la Federazione italiana di atletica leggera riferisce che il recupero post rassegna iridata pare più lungo del previsto. “L’atleta – si legge in una notaFidal – si è sottoposto a una risonanza che ha accertato la presenza degli esiti di una, valutabile tra il primo e il secondo grado in fase riparativa, del grande adduttore destro. Lo staff sanitario Fidal ha disposto la prosecuzione del percorso riabilitativo ...

