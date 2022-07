Mara Carfagna racconta perché se ne vuole andare da Forza Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora ufficiale, ma la scelta di Mara Carfagna di separare la sua strada politica da quella di Forza Italia sembra essere sempre più vicina. La Ministra per la coesione del Sud già la scorsa settimana – all’indomani del mancato voto di fiducia alla risoluzione Casini e, dunque, della pietra tombale sul governo Draghi – aveva annunciato una “profonda riflessione” sul suo futuro all’interno del partito guidato da Silvio Berlusconi. Poi quella nota dell’ex Cavaliere e quel messaggio – “Riposino in pace” – rivolto a tutti i ministri forzisti che sono rimasti ancorati alla sella dell’esecutivo dimissionario. A breve, dunque, potrebbe arrivare un nuovo pesante addio tra gli azzurri, dopo quelli di Brunetta, Gelmini e di altri esponenti di spicco. Mara Carfagna spiega ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Non è ancora ufficiale, ma la scelta didi separare la sua strada politica da quella disembra essere sempre più vicina. La Ministra per la coesione del Sud già la scorsa settimana – all’indomani del mancato voto di fiducia alla risoluzione Casini e, dunque, della pietra tombale sul governo Draghi – aveva annunciato una “profonda riflessione” sul suo futuro all’interno del partito guidato da Silvio Berlusconi. Poi quella nota dell’ex Cavaliere e quel messaggio – “Riposino in pace” – rivolto a tutti i ministri forzisti che sono rimasti ancorati alla sella dell’esecutivo dimissionario. A breve, dunque, potrebbe arrivare un nuovo pesante addio tra gli azzurri, dopo quelli di Brunetta, Gelmini e di altri esponenti di spicco.spiega ...

