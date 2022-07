(Di martedì 26 luglio 2022) AGI - "Tirerò le somme a breve. La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono 'ma siete impazziti?'". Lo dice la ministrain un'intervista a 'Repubblica'. "Per quattro anni mi sono battuta all'interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall'abbraccio del sovranismo. Una parte considerevole dila pensava allo stesso modo. Siamo stati sconfitti, più volte, l'ultima in modo bruciante: neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale che noi stessi avevamo voluto. Ora mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna? O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando ...

GiovaQuez : E anche Mara Carfagna lascia Forza Italia. “Neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale. Scelt… - pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - Linkiesta : La mancata fiducia a #Draghi è una scelta irresponsabile di cui bisogna prendere atto, dice @mara_carfagna - bluetit76 : RT @GiovaQuez: E anche Mara Carfagna lascia Forza Italia. “Neppure consultati sulla crisi del governo di salvezza nazionale. Scelta irrespo… - REstaCorporate : RT @tempoweb: 'No a salti nel buio'. #Carfagna lascia #ForzaItalia #26luglio #iltempoquotidiano -

Lo dice la ministrain un'intervista a 'Repubblica'. 'Per quattro anni mi sono battuta all'interno del partito per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall'...Così la ministra per il Sud,, in una intervista a La Repubblica spiega le ragioni che l'hanno spinta a lasciare FI. Parlando della sconfitta interna ribadisce: "Neppure consultati sulla ...O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e instabilità, fatta isolando chi era contrario, e decidere cosa fare di conseguenza”.Per Carfagna “lo strappo del 20 luglio scorso è così… ...Salvini smorza la tensione: "Chi avrà voto in più sceglierà il premier". La Carfagna verso l'addio a Forza Italia Leggi tutto La politica italiana è immersa nelle elezioni del prossimo 25 settembre, c ...