Manchester United, Cristiano Ronaldo è a Carrington. Da Madrid hashtag contro CR7 (Di martedì 26 luglio 2022) Giorno della verità per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, accompagnato dal suo procuratore, Jorge Mendes, è a Carrington, al centro sportivo del Manchester United. Oggi è in programma l'incontro con il tecnico Ten Hag e con i dirigenti dello United. Ronaldo vuole lasciare il club di Manchester e, da tempo, in Spagna, scrivono di un suo possibile approdo alla corte di Simeone all'Atletico. A Madrid, però, alcuni tifosi dei colchoneros hanno minacciato di restituire il proprio abbonamento al club. L'hastag #ContraCR7 è, quindi, diventato sempre più virale sui social. SportFace.

