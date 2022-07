Maltempo dopo il caldo: forti piogge e possibili trombe d'aria, l'allerta meteo su 9 regioni. Ecco quali (Di martedì 26 luglio 2022) Dal caldo torrido all' allerta meteo il passo è purtroppo breve. dopo la canicola degli ultimi giorni, un vortice di aria fresca portarà piogge e fresco in parte del Paese, ma le conseguenze porebbero ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Daltorrido all'il passo è purtroppo breve.la canicola degli ultimi giorni, un vortice difresca portaràe fresco in parte del Paese, ma le conseguenze porebbero ...

leggoit : Maltempo dopo il caldo: forti piogge e possibili trombe d'aria, l'#allerta #meteo su 9 regioni. Ecco quali - BrunaGueze : RT @Kurosh_74: Alto Adige Dopo il gran caldo delle settimane scorse era annunciata una diminuzione delle temperature ed era annunciato anc… - AndreaL50331557 : RT @Kurosh_74: Alto Adige Dopo il gran caldo delle settimane scorse era annunciata una diminuzione delle temperature ed era annunciato anc… - Mafara72 : RT @Kurosh_74: Maltempo nel Pordenonese: strade come torrenti a Roveredo in Piano (PN). Questa notte dopo le ore 02.00 By Nordest24 https:/… - ilnazionaleit : Dopo il maltempo a Farigliano è corsa contro il tempo per ripristinare i danni [FOTO] -