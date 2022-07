Malpezzi PD | “Dobbiamo essere il partito della scuola Diamo ai docenti uno stipendio a livello europeo | garantendogli dignità e importanza”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 26 luglio 2022) "Concordo innanzi tutto con il percorso delineato dal segretario Enrico Letta e quindi bene il lavoro per la nostra lista aperta ed espansiva per un’Italia democratica e progressista e per alleanze elettorali che il Rosatellum prevede". L'articolo .