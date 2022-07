Malattie rare, al Giffoni corto sulla Sma ‘Hai mai visto un unicorno?’ (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Durante il Giffoni next generation, nella rassegna di Giffoni innovation hub, è stato presentato, oggi, il cortometraggio ‘Hai mai visto un unicorno?’. Prodotto da Famiglie Sma, Osservatorio Malattie rare (Omar) e Gogo frames, con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi e il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies, il film offre uno spaccato della vita quotidiana di due famiglie che convivono con l’atrofia muscolare spinale (Sma) una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Durante ilnext generation, nella rassegna diinnovation hub, è stato presentato, oggi, ilmetraggiomaiun unicorno?’. Prodotto da Famiglie Sma, Osservatorio(Omar) e Gogo frames, con la regia di Antonella Sabatino e Stefano Blasi e il contributo non condizionante di Novartis Gene Therapies, il film offre uno spaccato della vita quotidiana di due famiglie che convivono con l’atrofia muscolare spinale (Sma) una patologia genetica rara che indebolisce progressivamente le capacità motorie. Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato circa 200 ragazzi, che si sono confrontati con i relatori su diversi temi, tra cui la disabilità e le difficoltà quotidiane da affrontare, il linguaggio corretto per parlarne ...

buzzico : Il genitore è un lavoro duro , quello delle mamme @assigulliver è durissimo, per costruire risposte alle malattie… - lifestyleblogit : Malattie rare, al Giffoni corto sulla Sma 'Hai mai visto un unicorno?' - - FuggettaF : RT @OssMalattieRare: Per il Tribunale di Milano, la malattia deve essere riconosciuta #disabilità e la disciplina del periodo di comporto d… - italiaserait : Malattie rare, al Giffoni corto sulla Sma ‘Hai mai visto un unicorno?’ - malatinvisibili : RT @OssMalattieRare: Per il Tribunale di Milano, la malattia deve essere riconosciuta #disabilità e la disciplina del periodo di comporto d… -