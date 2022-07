‘Mala movida’ a Caserta | si dimette il consigliere del sindaco

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo l’ultimo episodio di “mala movida” avvenuto a, ovvero la lite tra alcune ragazzine adolescenti verificatasi nella tarda serata di sabato nella piazza antistante la Reggia borbonica, siildelper la sicurezza a, il colonnello Gianfranco Paglia, che era stato fortemente voluto dalCarlo Marino dopo la rielezione dello scorso autunno e sull’onda di quanto avvenuto a fine estate 2021 con l’uccisione nelle strade della movida del 18enne Gennaro Leone per mano di un coetaneo. Paglia spiega la sua decisione con una lettera aperta in cui ammette di aver deluso “le aspettative dei cittadinini e di questo chiedo scusa all’intera città”; ma dalle parole usate si ...

... 'quando - si legge in una nota dei carabinieri - il fenomeno dellaassume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze contro la così detta '', ...... da ieri pomeriggio fino a notte fonda, al fine di contrastare i fenomeni die soprattutto per garantire un sano divertimento e garantire un deflusso senza pericoli ai tanti giovani che ...