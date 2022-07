“Ma tutta nuda?” Wanda Nara | sorpresa dalle vacanze | il suo video sfida la censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 luglio 2022)completamentesui social. Sì, avete capito proprio bene perché la showgirl originaria dell’Argentina ha davvero superato ogni limite, pubblicando undella sua vacanza praticamente a luci rosse. Si è immortalata in bikini, poi ha puntato l’attenzione sul suo meraviglioso lato B ma sempre con il costume addosso. Poi ha sfoggiato un Senza veli, coperto solosue mani e infine è stato possibile ammirare la donna senza veli. E i fan sono impazziti. Dunque, un momento molto bollente e stavolta le alte temperature non c’entrano proprio niente. Infatti, è stataa rubare la scena. Lei totalmenteha fatto andare in delirio soprattutto il genere maschile, che ha apprezzato moltissimo il suo stato di forma ...