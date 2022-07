“Ma cosa stai facendo?”. Mara Venier, occhi solo su di lei: il video in casa lascia tutti sorpresi (Di martedì 26 luglio 2022) Al momento è meritatamente in pausa estiva, ma Mara Venier non smette di far parlare di sé anche sui social network. L’ultimo video su Instagram ha fatto divertire e ha anche sorpreso migliaia e migliaia di suoi follower, che hanno visto la conduttrice televisiva alle prese con qualcosa di inedito. A quanto sembra sarebbe stata ripresa, mentre non se l’aspettava assolutamente. Infatti, anche lei è subito apparsa stupita da quel filmato, diventato poi virale in pochissimo tempo. Mara Venier e il suo video pubblicato su Instagram sono diventati praticamente popolari in queste ore e non si sta facendo altro che parlare di questo. Intanto, nei giorni scorsi si è saputo che lei si trova a Roma mentre il marito Nicola Carraro è da qualche settimana a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Al momento è meritatamente in pausa estiva, manon smette di far parlare di sé anche sui social network. L’ultimosu Instagram ha fatto divertire e ha anche sorpreso migliaia e migliaia di suoi follower, che hanno visto la conduttrice televisiva alle prese con qualdi inedito. A quanto sembra sarebbe stata ripresa, mentre non se l’aspettava assolutamente. Infatti, anche lei è subito apparsa stupita da quel filmato, diventato poi virale in pochissimo tempo.e il suopubblicato su Instagram sono diventati praticamente popolari in queste ore e non si staaltro che parlare di questo. Intanto, nei giorni scorsi si è saputo che lei si trova a Roma mentre il marito Nicola Carraro è da qualche settimana a ...

