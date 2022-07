L’ultima tempesta film stasera in tv 26 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di martedì 26 luglio 2022) L’ultima tempesta è il film stasera in tv martedì 26 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Craig Gillespie ha come protagonisti Chris Pine e Ben Foster. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’ultima tempesta film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 31 marzo 2016 GENERE: Drammatico, Azione ANNO: 2016 REGIA: Craig Gillespie cast: Chris Pine, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, Graham McTavish, Rachel Brosnahan, Kyle Gallner, Casey Affleck, John Magaro, Michael Raymond-James, Josh ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 26 luglio 2022)è ilin tv martedì 262022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Craig Gillespie ha come protagonisti Chris Pine e Ben Foster. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 31 marzo 2016 GENERE: Drammatico, Azione ANNO: 2016 REGIA: Craig Gillespie: Chris Pine, Ben Foster, Eric Bana, Holliday Grainger, Graham McTavish, Rachel Brosnahan, Kyle Gallner, Casey Affleck, John Magaro, Michael Raymond-James, Josh ...

I programmi in tv oggi, 26 luglio 2022: film e intratttenimento
21:25 - HARRY WILD - LA SIGNORA DEL DELITTO - UN GIORNO IN PRIGIONE - 1aTV
22:30 - HARRY WILD - LA SIGNORA DEL DELITTO - LA TEMPESTA - 1aTV
23:32 - L'ULTIMA TEMPESTA - 1 PARTE

David Warner, morto l'attore di Titanic: aveva 80 anni
debuttando con 'La tempesta'. Nel 1965 ottenne il primo ruolo da protagonista. Il successo sul grande schermo arrivò l'anno successivo. Nel 2005 diede un'ultima superba interpretazione di 'Re Lear'.