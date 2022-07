L’ultima notte di Willy Monteiro | L’agghiacciante timeline di quelle fatidiche ore

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 26 luglio 2022) È giunta al termine la vicenda dei fratelli Bianchi e della loro ‘gang’, condannati all’ergastolo per quella fatidicadi violenza del 6 Settembre 2020. Quella sera è statadel giovane 21enne, massacrato e lasciato morire così, per strada, dopo una lite con i ‘gemelli Bianchi’, chiamati così per la loro incredibile somiglianza. Il pm Giovanni Taglialatela non ha avuto dubbi durante la requisitoria nel processo contro i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all’ergastolo; pena più leggera per gli amici Francesco Bellaggia, condannato a 24 anni di carcere, e Mario Pincarelli, 21 anni di carcere. “aveva le braccia scese, non tentava nemmeno di reagire, preso a calci e pugni mentre boccheggiava e annaspava a terra, da solo per 50 eterni secondi ...