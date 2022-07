Luigi XIII, la pizza più cara del mondo: 8.300 euro. Ingredienti e segreti: perché costa così tanto (Di martedì 26 luglio 2022) Se pensate che i prezzi di Flavio Briatore e del suo crazy pizza siano da nababbo allora dovete ricredervi, la pizza più cara del mondo è sempre di un italiano ma dall’altra parte del mondo. Lo chef si chiama Renato Viola. Sul sito internet del suo locale si legge come sia uno dei migliori Maestri pizzaioli Italiani nel mondo. “Oltre a questo è un orgoglioso membro dell’Italian Acrobatic pizza Team che infatti ha vinto diversi premi in concorsi di pizzaiolo in Italia e in tutta europa. E ancora: da Monte Carlo, Parigi, Las Vegas, Miami, Londra, Roma, Napoli, Stoccarda, Dublino, Edimburgo e Milano”. Chef di fama mondiale Renato Viola ora risiede a Miami Beach e ha aperto un ristorante italiano autentico e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Se pensate che i prezzi di Flavio Briatore e del suo crazysiano da nababbo allora dovete ricredervi, lapiùdelè sempre di un italiano ma dall’altra parte del. Lo chef si chiama Renato Viola. Sul sito internet del suo locale si legge come sia uno dei migliori Maestriioli Italiani nel. “Oltre a questo è un orgoglioso membro dell’Italian AcrobaticTeam che infatti ha vinto diversi premi in concorsi diiolo in Italia e in tuttapa. E ancora: da Monte Carlo, Parigi, Las Vegas, Miami, Londra, Roma, Napoli, Stoccarda, Dublino, Edimburgo e Milano”. Chef di fama mondiale Renato Viola ora risiede a Miami Beach e ha aperto un ristorante italiano autentico e ...

