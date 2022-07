Lorella Cuccarini bloccata sui social da Heather Parisi: ecco il motivo (Di martedì 26 luglio 2022) Lorella Cuccarini e Heather Parisi hanno litigato in maniera molto importante in occasione del programma Nemicamatissima. Questo litigio è ormai di dominio pubblico, ma quello che non si sapeva fino ad oggi è che la ballerina californiana è arrivata addirittura a bloccare sui social la coach di Amici di Maria De Filippi. Vediamo allora tutti i dettagli della situazione. Lorella Cuccarini svela: «Heather Parisi mi ha bloccato sui social» Manca sempre meno al ritorno di Lorella Cuccarini nei panni di prof di Amici di Maria De Filippi. L'affetto che il pubblico a casa ha nei confronti della showgirl è davvero enorme, ma lo stesso non vale per una sua nota collega. La ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 26 luglio 2022)hanno litigato in maniera molto importante in occasione del programma Nemicamatissima. Questo litigio è ormai di dominio pubblico, ma quello che non si sapeva fino ad oggi è che la ballerina californiana è arrivata addirittura a bloccare suila coach di Amici di Maria De Filippi. Vediamo allora tutti i dettagli della situazione.svela: «mi ha bloccato sui» Manca sempre meno al ritorno dinei panni di prof di Amici di Maria De Filippi. L'affetto che il pubblico a casa ha nei confronti della showgirl è davvero enorme, ma lo stesso non vale per una sua nota collega. La ...

