Lombardia: ok Consiglio per destinare 660mila euro a comparto radio-tv locale (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Via libera al Consiglio regionale della Lombardia alla proposta di atto amministrativo relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione 2021, pari a 660mila euro, che su proposta dell'ufficio di presidenza è stato destinato al fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale, istituito con la legge regionale n.8 del 2018. "Grazie ai risparmi del Consiglio regionale -spiega la vice presidente del Consiglio Francesca Brianza, relatrice del provvedimento- anche quest'anno riusciamo a garantire un importante sostegno economico al settore dell'informazione radio televisiva. Un ambito strategico che offre un servizio fondamentale sia per le istituzioni che per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - Via libera alregionale dellaalla proposta di atto amministrativo relativa all'utilizzo del risultato di amministrazione 2021, pari a, che su proposta dell'ufficio di presidenza è stato destinato al fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazionetelevisiva, istituito con la legge regionale n.8 del 2018. "Grazie ai risparmi delregionale -spiega la vice presidente delFrancesca Brianza, relatrice del provvedimento- anche quest'anno riusciamo a garantire un importante sostegno economico al settore dell'informazionetelevisiva. Un ambito strategico che offre un servizio fondamentale sia per le istituzioni che per i ...

TV7Benevento : Lombardia: ok Consiglio per destinare 660mila euro a comparto radio-tv locale - - fabriziobenzoni : RT @CarrettaNiccolo: Il Consiglio Regionale della Lombardia si è rifiutato di discutere le conseguenze della caduta del governo Draghi. @Az… - BergamoInAzione : RT @CarrettaNiccolo: Il Consiglio Regionale della Lombardia si è rifiutato di discutere le conseguenze della caduta del governo Draghi. @Az… - SerenaBellavita : RT @CarrettaNiccolo: Il Consiglio Regionale della Lombardia si è rifiutato di discutere le conseguenze della caduta del governo Draghi. @Az… - and_castagna : Il consiglio regionale lombardo a guida @LegaSalvini sta pensando di dimettersi per andare ad elezioni anticipate i… -