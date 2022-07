“Lo sanno solo tre persone” Regina Elisabetta | la sua fede nuziale nasconde un segreto lungo 73 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 luglio 2022) Lae ildell’anello. Sul regno della monarca inglese, il piùdi sempre, è stato detto molto, ma non tutto. Una storia particolare, avvolta dal mistero, è quella che riguarda uno dei suoi gioielli. A differenza degli altri che sono stati esposti in pubbliconon si toglie mai dal dito il suo anello. È quello che il principe Filippo le mise al dito il 20 novembre del 1947. Nel libro “Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh” la scrittrice Ingrid Seward svela alcuni particolari inediti. Nella biografia si parla ad esempio dei sacrifici che il principe Filippo dovette affrontare per le nozze. Alla nascita il duca di Edimburgo aveva il titolo di principe Filippo di Grecia e Danimarca. I suoi genitori, il principe Andrea di ...