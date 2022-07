Lo Que Mas Nos Duele di LDA | arriva la versione bachata di Quello Che Fa Male

(Di martedì 26 luglio 2022) Esce venerdì 29 luglio Lo Que Mas Nosdi LDA. Si tratta delladiChe Fa, uno dei brani che hanno contribuito al successo di LDA, certificato disco di platino. Dopo aver collezionato milioni di streaming, Luca D’Alessio – questo il nome reale di LDA, figlio del cantautore campano Gigi – annuncia oggi l’uscita del brano Lo Que Mas Nos, fuori ovunque da venerdì 29 luglio e disponibile in pre-save e pre-add da mercoledì 26. L’idea del rifacimento in spagnolo nasce dalla scoperta di una cover del brano stesso, realizzata da un fan e pubblicata su YouTube. Così LDA ha deciso di rilasciare ladel suo successo, in lingua spagnola. Il risultato è Lo Que Mas Nos, prodotto ...

LDA come Gigi D'Alessio, arriva la svolta spagnola/ Esce Lo que mas nos duele LDA si è esibito nella serata di domenica 24 luglio 2022, a Procida, in occasione della premiazione della Graziella.