LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France femminile 2022 12.58 Le atlete si trovano già da qualche minuto nel tratto di trasferimento. 12.56 Per quanto riguarda la lotta per il trionfo nella classifica generale, ottima la prova dell'italiana Elisa Longo Borghini, che grazie alla fuga insieme a Vos e altre quattro atlete ha chiuso in quarta posizione, guadagnando parecchi secondi sulle principali rivali (tranne Niewiadoma, appunto terza). 12.53 Si ripartirà dal successo di ieri di Marianne Vos. L'olandese della Jumbo – Visma ha vinto la volata ristretta contro l'azzurra Silvia Persico e la polacca Katarzyna Niewiadoma e si è presa anche la maglia gialla. 12.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza ...

