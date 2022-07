LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, la classifica cambierà (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica Tour DE France femminile 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour de France femminile 2022! Quest’oggi si andrà da Reims a Epernay, per un totale di 133,6 km. Si ripartirà dal successo di ieri di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo – Visma ha vinto la volata ristretta contro l’azzurra Silvia Persico e la polacca Katarzyna Niewiadoma e si è presa anche la maglia gialla. Per quanto riguarda la lotta per il trionfo nella classifica generale, ottima la prova dell’italiana Elisa Longo Borghini, che grazie alla fuga insieme a Vos e altre quattro ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADE2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terzadelde2022! Quest’si andrà da Reims a Epernay, per un totale di 133,6 km. Si ripartirà dal successo di ieri di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo – Visma ha vinto la volata ristretta contro l’azzurra Silvia Persico e la polacca Katarzyna Niewiadoma e si è presa anche la maglia gialla. Per quanto riguarda la lotta per il trionfo nellagenerale, ottima la prova dell’italiana Elisa Longo Borghini, che grazie alla fuga insieme a Vos e altre quattro ...

