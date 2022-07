LIVE – Sonego-Andujar 4-6 3-0 | primo turno Atp Kitzbuhel 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 26 luglio 2022) Ile latestuale del confronto tra Lorenzoe Pablo, valevole per ildel torneo Atp 250 di. L’azzurro parte con i favori del pronostico a discapito dello spagnolo, ma attenzione alle qualità da combattente dello spagnolo, difficilmente domo sulla terra battuta, superficie prediletta considerando le sue caratteristiche. Chi avrà la meglio sul pragmaticoe lo specialista sul rosso? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà infatti l’evento in tempo reale, con aggiornamenti ina beneficio dei lettori, a partire dalle ore 11.00 di oggi, martedì 26 luglio. Segui ilsu Sportface.iT COME VEDERE IL MATCH IN ...

zazoomblog : LIVE – Sonego-Varillas 6-7(5) 2-6 primo turno Atp Gstaad 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Varillas #6-7(5)… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Varillas 6-7(5) 1-1 primo turno Atp Gstaad 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Varillas #6-7(5)… -

In alternativa, anche Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, per quanto concerne l'evoluzione di- Andujar. SEGUI ILTABELLONE MONTEPREMI(alt) Vit Kopriva/Pavel Kotov (CZE/RUS) 63 63 Quarti Lorenzo/Andrea Vavassori (ITA) b. Roman Jebavy/Jonny O'Mara (CZE/GBR) 62 63 Semifinali Robin Haase/Philipp Oswald (NED/AUT) b. Lorenzo ...Il match di tennis tra Sonego e Andujar valido per l'ATP 250 di Kitzbuhel: info partita, diretta TV e streaming gratis ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Lorenzo Sonego e Pablo Andujar, valevole per il primo turno del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2022. Risultato e aggiornamenti ...