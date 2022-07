LIVE Musetti-Bedene 6-2 3-6 6-1, ATP Umago in DIRETTA: l’italiano gioca una partita solida e conquista gli ottavi di finale contro Cecchinato! (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:17 Finisce qui la DIRETTA LIVE del match Musetti-Bedene, grazie mille a tutti per averci seguito! Buonanotte! 22:15 Una partita a due facce, primo e terzo set dominati da Musetti. l’italiano, soprattutto nel primo set, ha dominato e incantato. Nel secondo set invece Bedene ha alzato incredibilmente il LIVEllo, giocando 30 minuti senza commettere praticamente neanche un gratuito. Bravo il giovane azzurro a non distrarsi e a sfruttare il calo fisico dello sloveno nel terzo set. 22:13 Diamo un occhio alle statistiche: Lorenzo ha servito il 60% di prime palle, vincendo il 63% dei punti sia sulla prima che sulla seconda palla. ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:17 Finisce qui ladel match, grazie mille a tutti per averci seguito! Buonanotte! 22:15 Unaa due facce, primo e terzo set dominati da, soprattutto nel primo set, ha dominato e incantato. Nel secondo set inveceha alzato incredibilmente illlo,ndo 30 minuti senza commettere praticamente neanche un gratuito. Bravo il giovane azzurro a non distrarsi e a sfruttare il calo fisico dello sloveno nel terzo set. 22:13 Diamo un occhio alle statistiche: Lorenzo ha servito il 60% di prime palle, vincendo il 63% dei punti sia sulla prima che sulla seconda palla. ...

