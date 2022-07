LIVE Italia-Spagna 9-8 pallanuoto, World League in DIRETTA: vendetta del Settebello che va in finale! (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la finale! 19.05 Partita spettacolare, lotta punto a punto ma che viene vinta meritatamente dal Settebello che aspetta di sapere stasera chi sarà tra Francia e Stati Uniti la sua avversaria domani. 0.00 Finisce quiiiiiiiiiiiiii, Italia-Spagna 9-8. Sofferenza finale ma la vendetta è compiuta. Il Settebello va in finale di World League. 0.30 Presciutti spreca una buona occasione. 1.45 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, bellissima finta di corpo, Italia-Spagna 9-8. 2.12 Rete della Spagna con Tahull, pareggio, Italia-Spagna 8-8. 2.39 ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.07 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la19.05 Partita spettacolare, lotta punto a punto ma che viene vinta meritatamente dalche aspetta di sapere stasera chi sarà tra Francia e Stati Uniti la sua avversaria domani. 0.00 Finisce quiiiiiiiiiiiiii,9-8. Sofferenza finale ma laè compiuta. Ilva in finale di. 0.30 Presciutti spreca una buona occasione. 1.45 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, bellissima finta di corpo,9-8. 2.12 Rete dellacon Tahull, pareggio,8-8. 2.39 ...

acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Non perderti l'appuntamento con i centrali Campioni d'Italia, in diretta dal… - acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Segui la diretta con i due difensori Campioni d'Italia sui nostri canali You… - zazoomblog : LIVE – Italia-Spagna 9-8: semifinale Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Spagna… - _PuntoZip_ : Italia 1 – Nuovo appuntamento con RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE - league_italia : ??LIVE NOW! Primo match dei playoff dei #PGNATS ?? @PGEsportsIT_LoL -