LIVE Italia-Spagna 9-8 pallanuoto, World League in DIRETTA: il Settebello mata gli iberici e vola in finale! (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la finale! 19.05 Partita spettacolare, lotta punto a punto ma che viene vinta meritatamente dal Settebello che aspetta di sapere stasera chi sarà tra Francia e Stati Uniti la sua avversaria domani. L’atto conclusivo andrà in scena alle ore 20.00 di mercoledì 27 luglio. Il Settebello andrà a caccia dell’unico trofeo che non ha mai vinto nella sua storia. 0.00 Finisce quiiiiiiiiiiiiii, Italia-Spagna 9-8. Sofferenza finale ma la vendetta è compiuta. Il Settebello va in finale di World League. 0.30 Presciutti spreca una buona occasione. 1.45 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, bellissima finta di corpo, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.07 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la19.05 Partita spettacolare, lotta punto a punto ma che viene vinta meritatamente dalche aspetta di sapere stasera chi sarà tra Francia e Stati Uniti la sua avversaria domani. L’atto conclusivo andrà in scena alle ore 20.00 di mercoledì 27 luglio. Ilandrà a caccia dell’unico trofeo che non ha mai vinto nella sua storia. 0.00 Finisce quiiiiiiiiiiiiii,9-8. Sofferenza finale ma la vendetta è compiuta. Ilva in finale di. 0.30 Presciutti spreca una buona occasione. 1.45 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, bellissima finta di corpo, ...

acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Non perderti l'appuntamento con i centrali Campioni d'Italia, in diretta dal… - zazoomblog : LIVE – Italia-Spagna 9-8: semifinale Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Spagna… - _PuntoZip_ : Italia 1 – Nuovo appuntamento con RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE - league_italia : ??LIVE NOW! Primo match dei playoff dei #PGNATS ?? @PGEsportsIT_LoL - ManuFilippone95 : RT @acmilan: Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Segui la diretta con i due difensori Campioni d'Italia sui nostri canali YouTube e Twit… -