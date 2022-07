LIVE Italia-Spagna 7-4 pallanuoto, World League in DIRETTA: tentativo di allungo del Settebello (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.35 Gooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaaaa, che approfitta di una ingenuità spagnola, Italia-Spagna 7-4. 1.26 Del Lungo parata la giocata del centro spagnolo. 2.19 Traversa di Paul Garcia. 2.45 Tiro di Cannella deviato fuori. 4.11 Rete della Spagna con Bustos da posizione ravvicinata, Italia-Spagna 6-4. 5.08 Straordinario Del Lungo che respinge due tentativi. 5.50 Goooooooooooooooooool, Cannellaaaaaa, Settebello che approfitta della superiorità numerica, Italia-Spagna 6-3. 6.42 Miracoloso Aguirre con tre parate di seguito. 7.06 tentativo di Dolce respinto da Aguirre. 7.55 Inizia il terzo quarto! 0.00 Finisce il secondo quarto ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.35 Gooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaaaaa, che approfitta di una ingenuità spagnola,7-4. 1.26 Del Lungo parata la giocata del centro spagnolo. 2.19 Traversa di Paul Garcia. 2.45 Tiro di Cannella deviato fuori. 4.11 Rete dellacon Bustos da posizione ravvicinata,6-4. 5.08 Straordinario Del Lungo che respinge due tentativi. 5.50 Goooooooooooooooooool, Cannellaaaaaa,che approfitta della superiorità numerica,6-3. 6.42 Miracoloso Aguirre con tre parate di seguito. 7.06di Dolce respinto da Aguirre. 7.55 Inizia il terzo quarto! 0.00 Finisce il secondo quarto ...

