LIVE Italia-Spagna 5-3 pallanuoto, World League in DIRETTA: tentativo di allungo del Settebello (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 Finisce il secondo quarto Italia-Spagna 5-3. 0.11 Iocchi Gratta manda sul fondo da buona posizione. 0.58 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, da posizione due, Italia-Spagna 5-3. 1.23 Sbaglia anche Sanahaja il tiro. 1.50 tentativo fuori di Fondelli. 2.10 Traversa degli spagnoli. 3.45 Goooooooooooooooooooool, Presciutti, conclusione che sembrava impossibile, Italia-Spagna 4-3. 5.24 Gooooooooooooooool, Presciuttiiiiiiiiii, girata spettacolare, Italia-Spagna 3-3. 5.54 Rete della Spagna con Paul Garcia, tiro da posizione centrale, Italia-Spagna 2-3. 6.21 Ancora Aguirre respinge un ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.00 Finisce il secondo quarto5-3. 0.11 Iocchi Gratta manda sul fondo da buona posizione. 0.58 Goooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiii, da posizione due,5-3. 1.23 Sbaglia anche Sanahaja il tiro. 1.50fuori di Fondelli. 2.10 Traversa degli spagnoli. 3.45 Goooooooooooooooooooool, Presciutti, conclusione che sembrava impossibile,4-3. 5.24 Gooooooooooooooool, Presciuttiiiiiiiiii, girata spettacolare,3-3. 5.54 Rete dellacon Paul Garcia, tiro da posizione centrale,2-3. 6.21 Ancora Aguirre respinge un ...

