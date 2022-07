LIVE Italia-Spagna 0-0 pallanuoto, World League in DIRETTA: si parte! (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Inni nazionali in corso. 17.50 Tra cinque minuti ci saranno gli inni nazionali. 17.45 Solo una sconfitta per gli azzurri in questa fase finale, contro gli USA. 17.40 La sfida è la più difficile possibile, ma la rivincita dopo la finale mondiale è possibile, questa volta c’è in palio la finale della World League. 17.35 Buonasera e benvenuti alla semifinale di World League tra Italia e Spagna. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna match maschile della World League di pallanuoto, in palio questa volta c’è la finale. Settebello che dopo aver superato facilmente la ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Inni nazionali in corso. 17.50 Tra cinque minuti ci saranno gli inni nazionali. 17.45 Solo una sconfitta per gli azzurri in questa fase finale, contro gli USA. 17.40 La sfida è la più difficile possibile, ma la rivincita dopo la finale mondiale è possibile, questa volta c’è in palio la finale della. 17.35 Buonasera e benvenuti alla semifinale ditra. Buonasera e benvenuti allatestuale dimatch maschile delladi, in palio questa volta c’è la finale. Settebello che dopo aver superato facilmente la ...

acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Non perderti l'appuntamento con i centrali Campioni d'Italia, in diretta dal… - acmilan : Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Segui la diretta con i due difensori Campioni d'Italia sui nostri canali You… - koki5_3 : RT @acmilan: Live Q&A: @fikayotomori_ & Kalulu ?????? Segui la diretta con i due difensori Campioni d'Italia sui nostri canali YouTube e Twit… - sportface2016 : #Pallanuoto | #WorldLeague, tutto pronto a #Strasburgo: il #Settebello affronta la #Spagna per un posto in finale.… - Emergenza24 : [26.07-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -