L’Italia e quello scudo (che manca) contro le ingerenze russe (Di martedì 26 luglio 2022) Riecco l’ombra russa. A due mesi dal voto per le politiche italiane il rischio di un’interferenza del Cremlino nei processi elettorali torna al centro delle cronache. La campagna elettorale è entrata nel vivo e lo spauracchio russo già getta benzina sul fuoco nello scontro fra partiti. Il segretario del Pd Enrico Letta, ad esempio, è convinto che picconando il governo Draghi Lega, Forza Italia e Cinque Stelle abbiano fatto un regalo a Vladimir Putin, “non ho dubbi che l’ambasciata russa e Putin abbiano festeggiato”, ha detto ospite di “Mezz’ora in più” su Rai 3. Più duro Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri uscito dal Movimento Cinque Stelle che ha dato vita alla pattuglia parlamentare di Insieme per il futuro (Ipif), secondo cui Conte avrebbe “prestato il fianco alla propaganda di Putin”. Gioca in difesa invece Giorgia Meloni, leader della destra che già adocchia ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Riecco l’ombra russa. A due mesi dal voto per le politiche italiane il rischio di un’interferenza del Cremlino nei processi elettorali torna al centro delle cronache. La campagna elettorale è entrata nel vivo e lo spauracchio russo già getta benzina sul fuoco nello sfra partiti. Il segretario del Pd Enrico Letta, ad esempio, è convinto che picconando il governo Draghi Lega, Forza Italia e Cinque Stelle abbiano fatto un regalo a Vladimir Putin, “non ho dubbi che l’ambasciata russa e Putin abbiano festeggiato”, ha detto ospite di “Mezz’ora in più” su Rai 3. Più duro Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri uscito dal Movimento Cinque Stelle che ha dato vita alla pattuglia parlamentare di Insieme per il futuro (Ipif), secondo cui Conte avrebbe “prestato il fianco alla propaganda di Putin”. Gioca in difesa invece Giorgia Meloni, leader della destra che già adocchia ...

