L’incredibile scoperta dell’asteroide alieno | è vera l’origine marziana?

(Di martedì 26 luglio 2022) Il frammento di asteroide rinvenuto secondo gli scienziati ha origini chiaramente marziane. Lo studio degli scienziati L’asteroide rinvenuto dagli scienziati è stato ridefinito black beauty, proprio per il suo colore lucido e scuro. Gli studiosi, però, analizzandolo hanno determinato che non si tratta di un semplice corpo celeste. Sembrerebbe, invece, chiara la sua derivazione, ma soprattutto uno degli aspetti più interessanti è che sembra abbia 2 miliardi di anni. L’analisi di questo frammento potrebbe dare ulteriori e concrete rivelazioni sulla formazione della terra. Il frammento asteroide ha derivazioni marziane (Fonte: Flickr)La storia legata a questo asteroide è molto lunga. Il frammento faceva parte di un corpo roccioso nettamente più grande. Questo, però, si è schiantato sul pianeta Marte frantumandosi in milioni di pezzi e dando ...