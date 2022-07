Lieto fine per Adriano Pacifico, il 32enne scomparso: la Polizia lo ha ritrovato per caso (Di martedì 26 luglio 2022) È stato ritrovato a Ventimiglia Adriano Pacifico, il 32enne scomparso qualche giorno fa: sta bene e sta per tornare a casa. Nei giorni scorsi il cuoco 32enne, originario del Modenese, era partito in bici per affrontare un lungo viaggio e percorrere il cammino di Santiago de Compostela. Le forze dell’ordine lo hanno ritrovato a Ventimiglia e, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’ ha dichiarato: “Non volevo più continuare il cammino di Santiago che avevo intrapreso settimane fa e sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa”. Inoltre ha dichiarato di essere totalmente allo scuro della situazione innescatasi e non sapeva che la famiglia lo stesse cercando perché dato per disperso. A ritrovarlo sono stati gli agenti ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) È statoa Ventimiglia, ilqualche giorno fa: sta bene e sta per tornare a casa. Nei giorni scorsi il cuoco, originario del Modenese, era partito in bici per affrontare un lungo viaggio e percorrere il cammino di Santiago de Compostela. Le forze dell’ordine lo hannoa Ventimiglia e, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’ ha dichiarato: “Non volevo più continuare il cammino di Santiago che avevo intrapreso settimane fa e sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa”. Inoltre ha dichiarato di essere totalmente allo scuro della situazione innescatasi e non sapeva che la famiglia lo stesse cercando perché dato per disperso. A ritrovarlo sono stati gli agenti ...

