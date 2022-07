Libero: il Milan è la grande delusione dell’estate di calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Prima lo stallo nei rinnovi di Maldini e Massara, poi l’inspiegabile immobilismo sul mercato in queste settimane. La grande delusione del calciomercato estivo è il Milan, scrive Federico Strumolo su Libero. “Se giugno ha rappresentato il mese dell’attesa, con i ritardi nei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, a luglio il Milan sta vivendo delle settimane di (inspiegabile) immobilismo”. Il Milan campione d’Italia ha per ora acquisito a parametro zero Origi e riscattato Junior Messias e Florenzi. Un po’ poco. “Insomma, al momento, il Milan è la grande delusione dell’estate calcistica italiana, a maggior ragione perché pareva lecito aspettarsi una sessione di mercato da protagonista per i rossoneri, considerando la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Prima lo stallo nei rinnovi di Maldini e Massara, poi l’inspiegabile immobilismo sul mercato in queste settimane. Ladel calciomercato estivo è il, scrive Federico Strumolo su. “Se giugno ha rappresentato il mese dell’attesa, con i ritardi nei rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, a luglio ilsta vivendo delle settimane di (inspiegabile) immobilismo”. Ilcampione d’Italia ha per ora acquisito a parametro zero Origi e riscattato Junior Messias e Florenzi. Un po’ poco. “Insomma, al momento, ilè lacalcistica italiana, a maggior ragione perché pareva lecito aspettarsi una sessione di mercato da protagonista per i rossoneri, considerando la ...

