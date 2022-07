Leviant | la startup guidata da un giovane bergamasco che porta arredi e oggetti di design dagli hotel a casa tua

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 luglio 2022) Quante volte vi è capitato di soggiornare per un breve periodo all’interno di un, ammirare un complemento d’arredo o altridie pensare quanto sarebbe stato bello poterli acquistare e mettere in bella mostra avostra? Un pensiero che accomuna molti viaggiatori e che, spesso, si scontra però con la difficoltà nel risalire al produttore o all’esatto modello utilizzato, facendo così decadere quella che a tutti gli effetti potrebbe essere per le aziende una possibilità di business. Per risolvere questa “falla” del sistema e assumere il ruolo di ideale anello di congiunzione di questa catena si candida oraExperience, unadal CeoGiordano Rivellini, ...