L’EuroVision 2023 si terrà in Gran Bretagna | l’Ucraina rinuncia ad ospitare il Festival Europeo della canzone

(Di martedì 26 luglio 2022) Sarà il Regno Unito, secondo classificato all’edizione del 2022, e nonvincitrice, aded evento televisivo assai ambito. “Onoreremo lo spirito e le diversità che animano la competizione e, più importante di tutto, faremo risaltare la recente vittoria dela Eurovision 2022 e la creatività degli ucraini” ha affermato il Governo Inglese. “In seguito alla richiesta dell’Unione europea di Radio-Tv e delle autorità ucraine, la BBC ha accettato di accogliere il concorso l’anno prossimo”, si legge in una nota diramata dalla segretaria di Stato britannica responsabile per la Cultura del dimissionario Boris Johnson, Nadine Dorries, dopo un accordo ad hoc raggiunto ...

