Letta punta agli elettori di Forza Italia. Pd e M5S ma più insieme (Di martedì 26 luglio 2022) "Forza Italia è un partito con cui abbiamo collaborato al governo, abbiamo lavorato bene". È quanto ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale in corso a Roma oggi (qui il video), in corso alla Camera. (tutti gli articoli sulle elezioni) Enrico Letta: "Dobbiamo parlare anche con chi ha votato Forza Italia alle ultime elezioni o le liste civiche" "Poi, improvvisamente, questa scelta incomprensibile che gli sta portando una frana di consensi e dirigenti. Fi – ha aggiunto Enrico Letta – ha deciso di sciogliersi dentro la Lega, ed è un punto di non ritorno, ma lì si è aperta una voragine, dentro il centrodestra. O noi convinciamo una parte degli elettori che hanno votato lì o sarà difficile giocarla solo sugli ...

