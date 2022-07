Letta ironizza sulla campagna elettorale del centrodestra | “Salvini pieno di Madonne | Berlusconi ritratto in foto del 2002 o 2004”

faxfax2018 : @2631925 Letta l'intervista a Tremonti. Non ho mica capito se ironizza o dice sul serio. -

L'HuffPost

'Ormai siamo arrivati al body shaming', lamenta a sua volta Toti che: 'Aspetto con ansia ...chiamate a superare i loro personalismi e a creare un'area ampia di riformismo che vada daa ...'Ormai siamo arrivati al body shaming', lamenta a sua volta Toti che: 'Aspetto con ansia ...chiamate a superare i loro personalismi e a creare un'area ampia di riformismo che vada daa ... Malgrado tutto e malgrado Letta, Conte non è ancora uscito dal cuore di tutti i Dem (di A. Raimo) Letta non ha dubbi ("difficile ricomporre con M5s") ma Orlando e Provenzano ci sperano ancora. "È presto, lasciamo depositare la ...Proteste del centrodestra per l’incontro di Letta a Palazzo Chigi. Poi Tajani e Salvini dal premier, riflettori sui voti dei governisti 5 Stelle ...