Letta incontra Di Maio e Sala | il sindaco | Non mi candido | do una mano | Fmi | Nuovo governo sostenga le riforme

(Di martedì 26 luglio 2022) Si intensificano gli incontri per le alleanze in vista delle elezioni, mercoledì vertice del centrodestra. Calenda: 'Se Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei ...

petergomezblog : Elezioni, Letta incontra Sala e Di Maio. Il sindaco di Milano: “Lista insieme? Sto solo cercando di dare una mano.… - fattoquotidiano : Il segretario del Partito Democratico ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro degli Esteri L… - DSantanche : Tre indizi fanno una prova: incontra #Letta, non tira in ballo bandiere #Pd (cittadinanza facile e droga libera) e… - biserka30048567 : RT @petergomezblog: Elezioni, Letta incontra Sala e Di Maio. Il sindaco di Milano: “Lista insieme? Sto solo cercando di dare una mano. Io n… - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #elezioni, #letta incontra #sala e Di #maio. Il sindaco di #milano: 'Lista insieme? #sto solo cercando di dare una mano' -… -

Si intensificano gli incontri per le alleanze in vista delle elezioni, mercoledì vertice del centrodestra. Calenda: 'Se Draghi dicesse che non è disponibile allora mi candiderei ...ROMA - In base a quanto apprende l'agenzia di stampa Italpress, il sindaco di Milano Giuseppe Sala (foto) avrebbe incontrato il segretario del Pd Enricoe il ministro degli Affari Esteri, nonché leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio. L'incontro, riporta sempre Italpress, sarebbe avvenuto a Roma, presso la sede di Arel.Dopo l'incontro a Roma con il segretario del Pd Enrico Letta e Luigi Di Maio, leader di Ipf e ministro degli Esteri, il sindaco di Milano Beppe Sala ha smentito di essere "pronto a fare una lista nazi ...Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala si sono incontrati nel pomeriggio a Roma ...