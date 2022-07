Letta: faremo alleanze solo elettorali, Pd sarà Pd (Di martedì 26 luglio 2022) "Vorrei non fosse passato sotto silenzio uno dei passaggi chiave della mia relazione: il cuore del nostro progetto politico siamo noi ed è la nostra lista. Poi ci sono alleanze elettorali che siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Vorrei non fosse passato sotto silenzio uno dei passaggi chiave della mia relazione: il cuore del nostro progetto politico siamo noi ed è la nostra lista. Poi ci sonoche siamo ...

matteosalvinimi : Non partecipiamo al teatrino di Conte, Letta e Di Maio. Faremo quello che serve all’Italia. - MG462gm : RT @mara06844397: Letta: “faremo una campagna elettorale casa per casa”… dopo i testimoni di Geova arrivano loro, ma invece di un nuovo dio… - DeodatoRibeira : RT @mara06844397: Letta: “faremo una campagna elettorale casa per casa”… dopo i testimoni di Geova arrivano loro, ma invece di un nuovo dio… - ngiocoli : RT @antonluca_cuoco: @ngiocoli @lucianocapone @CarloCalenda @_AMazziotti @kuliscioff @ardigiorgio oggi 26.7 abbiamo #Letta dire 'Non dobbia… - suitetti : RT @ChiodiDonatella: 'Faremo #CampagnaElettorale casa per casa', promette #Letta, che visto che ci si trova potrebbe ritirare anche l'#umid… -