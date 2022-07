Letta alla direzione del Pd: "Pronto a fare il front runner. La scelta è tra noi e Meloni" (Di martedì 26 luglio 2022) La direzione Pd delle scelte. Il segretario Enrico Letta illustra la linea del partito in vista delle elezioni del 25 settembre. Letta: “A destra si sono messi insieme solo per prendere il potere. Inventano nemici. Astio contro la sinistra che pensa. Seminano paure e divisione. Sentiremo parlare di mille euro, invasione migranti, bambini minacciati da teorie gender. Vedrete Salvini pieno di Madonne. Vedrete Meloni con le parole della peggiore destra sovranista. Vinceremo noi” Letta: “Questa legge elettorale postula solo alleanze elettorali. Ho indicato tre criteri e vi chiedo mandato: 1) discutere con forze fuori dal trio dell’irresponsabilità; 2) che si approccino con spirito costruttivo. Vi chiedo una campagna rispettosa della loro forza. Non ci vuole niente a che il paese si infiammi; 3) senza ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 26 luglio 2022) LaPd delle scelte. Il segretario Enricoillustra la linea del partito in vista delle elezioni del 25 settembre.: “A destra si sono messi insieme solo per prendere il potere. Inventano nemici. Astio contro la sinistra che pensa. Seminano paure e divisione. Sentiremo parlare di mille euro, invasione migranti, bambini minacciati da teorie gender. Vedrete Salvini pieno di Madonne. Vedretecon le parole della peggiore destra sovranista. Vinceremo noi”: “Questa legge elettorale postula solo alleanze elettorali. Ho indicato tre criteri e vi chiedo mandato: 1) discutere con forze fuori dal trio dell’irresponsabilità; 2) che si approccino con spirito costruttivo. Vi chiedo una campagna rispettosa della loro forza. Non ci vuole niente a che il paese si infiammi; 3) senza ...

pdnetwork : Difesa dell’ambiente, sostenibilità sociale, lotta al precariato, salario minimo. Dobbiamo lavorare per il futuro d… - pdnetwork : Vogliamo costruire un'Italia, una nostra comunità nazionale, nella quale nessun destino sia scritto. Nella quale ne… - pdnetwork : Difesa dell’#ambiente, sostenibilità sociale, lotta al precariato, #salariominimo. Dobbiamo lavorare per il futuro… - pdcampania : RT @pdnetwork: Difesa dell’#ambiente, sostenibilità sociale, lotta al precariato, #salariominimo. Dobbiamo lavorare per il futuro dei giova… - itsaudade : RT @lucianocapone: Ma quindi, alla fine, la Ditta tra l’“agenda sociale” di Giuseppe Conte e l’“agenda Draghi” di Enrico Letta sceglie il s… -