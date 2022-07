Letizia di Spagna e le figlie Leonor e Sofia, look a tinte forti per il giorno di Santiago (Di martedì 26 luglio 2022) Le reali spagnole scelgono colori vivaci e pieni di energia per la festa del patrono, seguendo una tendenza già vista anche nella royal family belga. La principessa delle Asturie si conferma la it girl con sangue blu da tenere d'occhio: è lei ad avere passato il nome del brand made in Spain sfoggiato dalla madre Leggi su vanityfair (Di martedì 26 luglio 2022) Le reali spagnole scelgono colori vivaci e pieni di energia per la festa del patrono, seguendo una tendenza già vista anche nella royal family belga. La principessa delle Asturie si conferma la it girl con sangue blu da tenere d'occhio: è lei ad avere passato il nome del brand made in Spain sfoggiato dalla madre

