L’eredità di Draghi. Il Fmi promuove l’Italia (tutti gli altri no) (Di martedì 26 luglio 2022) l’Italia c’è, almeno per ora. Mario Draghi è ancora a Palazzo Chigi e ci resterà almeno fino a ottobre inoltrato. E il suo governo incassa un riconoscimento forte. Malgrado un quadro internazionale sempre più oscuro e rischioso, infatti, l’economia italiana tira ancora. Il Fondo Monetario Internazionale, nella sua ultima revisione del World Economic Outlook appena pubblicata, ha rialzato le stime di Pil per l’Italia al 3% per il 2022 (+0,7 punti) mentre le ha tagliate per il 2023 di un punto al +0,7%. Con tale risultato l’Italia risulta l’unico grande Paese dell’Eurozona con una stima del Pil migliorata mentre per l’area della moneta unica nel suo complesso le previsioni vengono attestate rispettivamente a +2,6% (-0,2 sulla precedente stima) e a +1,2% (-1,1), mentre per l’economia mondiale l’espansione si colloca ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022)c’è, almeno per ora. Marioè ancora a Palazzo Chigi e ci resterà almeno fino a ottobre inoltrato. E il suo governo incassa un riconoscimento forte. Malgrado un quadro internazionale sempre più oscuro e rischioso, infatti, l’economia italiana tira ancora. Il Fondo Monetario Internazionale, nella sua ultima revisione del World Economic Outlook appena pubblicata, ha rialzato le stime di Pil peral 3% per il 2022 (+0,7 punti) mentre le ha tagliate per il 2023 di un punto al +0,7%. Con tale risultatorisulta l’unico grande Paese dell’Eurozona con una stima del Pil migliorata mentre per l’area della moneta unica nel suo complesso le previsioni vengono attestate rispettivamente a +2,6% (-0,2 sulla precedente stima) e a +1,2% (-1,1), mentre per l’economia mondiale l’espansione si colloca ...

ItaliaViva : Serve costruire un'area credibile e riformista per battere il sovranismo. Noi ci siamo e porteremo avanti l'eredità… - Lorellastelle : RT @Cortez1958: Renzi è dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Renzi porterà avanti l'eredità di Dragh… - adapallai : RT @Cortez1958: Renzi è dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Renzi porterà avanti l'eredità di Dragh… - Cortez1958 : Renzi è dalla parte delle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Renzi porterà avanti l'eredità… - Mary85835083 : RT @Yoda_755: Stamattina una mia amica mi ha inviato questa foto, abbracciava il suo bebè ?????? L'ha scattata Lei, in una strada anonima di u… -