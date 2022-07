Leopoldo Mastelloni | dopo la bestemmia in Tv è cambiato tutto

Leggi su chenews

(Di martedì 26 luglio 2022)era un volto noto al pubblico. Le cose sono cambiate radicalmente quando hato in diretta tv. Da qual momento la sua vita si è ribaltata: ecco che cosa è successo. L’attore napoletano è stata una figura nota al grande pubblico, soprattra gli anni ’80 e ’90. Sono state numerose le sue interpretazioni e apparizioni televisive che gli hanno dato una buona dose di popolarità. Le cose però sono cambiate all’improvviso quando hato in tv in una nota trasmissione del piccolo schermo. Non solo ne ha risentito la sua professione e notorietà, ma anche la sua vita privata. fonte foto: Ansaè un attore italiano, ma anche regista e cantante. Fin dalle sue apparizioni in tv è emersa la sua esuberanza, ...