Lega B | Oreste Vigorito è il nuovo vicepresidente

Max_Mogavero : #Benevento, Oreste Vigorito è il nuovo vicepresidente della Lega di #SerieB. Eletti nel Consiglio direttivo anche Z… - Lega_B : RT @BalataMauro: Congratulazioni al Presidente Oreste Vigorito per l'elezione a Vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B. La su… - BalataMauro : Congratulazioni al Presidente Oreste Vigorito per l'elezione a Vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B… - TV7Benevento : ORESTE VIGORITO ELETTO VICEPRESIDENTE DELLA LEGA CALCIO DI SERIE B - - NTR24 : Lega di Serie B, Oreste Vigorito eletto vice presidente -

Il presidente del Benevento CalcioVigorito è stato eletto all'unanimità nel consiglio direttivo dellacalcio di serie B. Inoltre è stato eletto vicepresidente al posto di Adriano Galliani che aveva lasciato dopo la ...Termine previsto: 29 luglio Via Pavese dal giorno 25 luglio, tra via Bacchi dellae via ... via delle Tofane, via Ettore Bidone e viaVancini. Termine previsto: 16 dicembre Via Tolmino ...Oreste Vigrito, presidente del Benevento, è stato eletto a nuovo vicepresidente della Lega di Serie B: carica lasciata vuota da Galliani ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...