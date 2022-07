Le parole di Chiara Ferragni su Milano (Di martedì 26 luglio 2022) Chiara Ferragni si schiera dalla parte della sicurezza e non accetta che Milano sia diventata una città così caotica e piena di rischi, specie per la propria famiglia. Ennesima presa di posizione o vera lotta per il sociale? L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 26 luglio 2022)si schiera dalla parte della sicurezza e non accetta chesia diventata una città così caotica e piena di rischi, specie per la propria famiglia. Ennesima presa di posizione o vera lotta per il sociale? L'articolo proviene da DireDonna.

chiara_dnc : RT @fanpage: È stato bocciato l’emendamento al nuovo regolamento del Senato, che avrebbe introdotto la parità di genere nel linguaggio isti… - gizzi31 : RT @mikytooday1: 3 imprenditori su 4 non riescono a trovare profili adatti alle loro esigenze... ?? In poche parole, nn trovano schiavi a 70… - gossipnewitalia : Selvaggia Lucarelli contro Chiara, volano accuse parecchio pesanti e parole grosse #ChiaraFerragni… - fabiom71 : RT @mikytooday1: 3 imprenditori su 4 non riescono a trovare profili adatti alle loro esigenze... ?? In poche parole, nn trovano schiavi a 70… - mikytooday1 : 3 imprenditori su 4 non riescono a trovare profili adatti alle loro esigenze... ?? In poche parole, nn trovano schia… -