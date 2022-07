Le misure del governo Lo sconto benzina rimarrà fino a Natale Pane e pasta, Iva giù (Di martedì 26 luglio 2022) di Antonio Troise Taglio dell'Iva sui prodotti alimentari, arrivando perfino ad annullare l'aliquota per beni come Pane e pasta, bis del bonus una tantum di 200 euro per circa 31 milioni di italiani, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) di Antonio Troise Taglio dell'Iva sui prodotti alimentari, arrivando perad annullare l'aliquota per beni come, bis del bonus una tantum di 200 euro per circa 31 milioni di italiani, ...

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - fattoquotidiano : Saronno, racket del calcestruzzo e aste immobiliari: 11 misure cautelari di cui 5 in carcere - RaiNews : Nella tradizione russa, specie quella sovietica, le “misure attive” di sovversione e condizionamento nei confronti… - obbedirepoco : RT @Giul_Granato: La ricetta del Pd di @EnricoLetta per battere la destra è creare il centrodestra. Non c'è tempo da perdere: a noi serve… - Fef58 : RT @madforfree: La riforma del catasto è liberale? Il reddito di cittadinanza è liberale? La finanziaria colabrodo piena di scostamenti è l… -