Le giovani reali vestono come la madre (Di martedì 26 luglio 2022) Letizia di Spagna e le figlie, che terzetto. Le ragazze sono cresciute e sono diventate mini me della madre: vestono e si acconciano praticamente come lei. E cioè con quello stile bon ton che contraddistingue da sempre l’ex giornalista. Per un evento a Santiago Di Compostela, le tre reali hanno optato per un look monocromatico: Letizia in abito arancione e le figlie in azzurro e fucsia. Stavolta nessun abito “riciclato” o indossato nel passato. (IPA) Letizia di Spagna, che sfilata! La famiglia reale ha partecipato alla festa di Santiago Apóstol, la ricorrenza in onore del patrono della Spagna e della Galizia che si celebra il 25 luglio. Le tre donne sono state la gioia dei fotografi. Sicuramente un trionfo di colore. ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Letizia di Spagna e le figlie, che terzetto. Le ragazze sono cresciute e sono diventate mini me dellae si acconciano praticamentelei. E cioè con quello stile bon ton che contraddistingue da sempre l’ex giornalista. Per un evento a Santiago Di Compostela, le trehanno optato per un look monocromatico: Letizia in abito arancione e le figlie in azzurro e fucsia. Stavolta nessun abito “riciclato” o indossato nel passato. (IPA) Letizia di Spagna, che sfilata! La famiglia reale ha partecipato alla festa di Santiago Apóstol, la ricorrenza in onore del patrono della Spagna e della Galizia che si celebra il 25 luglio. Le tre donne sono state la gioia dei fotografi. Sicuramente un trionfo di colore. ...

leone_ottanta : @boni_castellane É tutto un raccattare voti, nel caso dei giovani in maniera subdola, sappiamo bene che si tratta d… - tutto_travaglio : #Ascoli Satriano, il 30 luglio arrivano i giovani talentuosi della Let's Jam Band - Il Megafono dei Cinque Reali Si… - guidoics : @barbarab1974 Hai l'età giusta per goderti alla grande i piaceri reali che la vita offre quando si è giovani. Nulla… - DaniAgostini32 : @razhartt @Gabriele_Rumi A) taglio del cuneo fiscale. E dovrebbe essere almeno del 10%, così imprese e lavoratori p… - DeGeer3891 : @Vaffancu_lol_ @linolinus8 @Frank_Kaly @beppe_grillo Veramente in termini più reali che futuribili, rischi di trova… -