Le cause della morte della piccola Diana, quale condanna rischia la madre Alessia Pifferi. Chi è il padre? (Di martedì 26 luglio 2022) Stando agli atti noti dell'indagine Diana, la bimba di un anno e mezzo abbandonata per sei giorni a casa da sola dalla madre Alessia Pifferi , è morta "per stenti". Serviranno altre analisi per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Stando agli atti noti dell'indagine, la bimba di un anno e mezzo abbandonata per sei giorni a casa da sola dalla, è morta "per stenti". Serviranno altre analisi per ...

GuidoDeMartini : ?? OLÈ! ANCHE IN SARDEGNA I MEDICI SOSPESI VINCONO LE CAUSE ?? Tempio, reintegrata dottoressa no vax: il giudice or… - fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Rom… - martaottaviani : #Russia protesta con #DiMaio: addossa a #Mosca le cause dalla crisi italiana. Qualcuno dica al #Cremlino che il gi… - mattiux66 : @mrk4m1 Se vuoi leggere cosa hanno da dire su stato e società grandi pensatori e filosofi del secolo scorso, scopri… - ROSACANINACLUB : Pemfigo foliaceo nel gatto: cause, sintomi e terapia della malattia - -