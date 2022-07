"Le bastonate...", "Solo la poltrona": Carfagna-Minzolini, una clamorosa rissa (Di martedì 26 luglio 2022) Parate e contrattacchi, per Mara Carfagna, al centro delle polemiche dopo il suo addio a Forza Italia in seguito alla crisi di governo. Lei, infatti, era per Mario Draghi. E lo ha detto chiaro e tondo. Al punto da arrivare a rompere con Silvio Berlusconi e con la sua storia politica. Una scelta per la quale è stata aspramente criticata da Augusto Minzolini, direttore del Giornale, secondo il quale avrebbe scelto "la poltrona". E la Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, risponde al fuoco. Lo fa su Twitter, laddove si rivolge direttamente al direttore: "Caro Augusto Minzolini, è l'esatto contrario: se avessi pensato alla poltrona sarei rimasta in Forza Italia (e lo sai anche tu). Capisco che siate chiamati a 'blindare' una linea, ma il copione della bastonatura ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Parate e contrattacchi, per Mara, al centro delle polemiche dopo il suo addio a Forza Italia in seguito alla crisi di governo. Lei, infatti, era per Mario Draghi. E lo ha detto chiaro e tondo. Al punto da arrivare a rompere con Silvio Berlusconi e con la sua storia politica. Una scelta per la quale è stata aspramente criticata da Augusto, direttore del Giornale, secondo il quale avrebbe scelto "la". E la, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, risponde al fuoco. Lo fa su Twitter, laddove si rivolge direttamente al direttore: "Caro Augusto, è l'esatto contrario: se avessi pensato allasarei rimasta in Forza Italia (e lo sai anche tu). Capisco che siate chiamati a 'blindare' una linea, ma il copione della bastonatura ...

