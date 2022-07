GazzettAvellino : Le Baccanti di Euripide all’Anfiteatro Romano di Avella domenica 31. - LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #News #Culture #Music #Art #Theater IL #ROCK FRA GERIATRIA E IMMORTALITA’:UN PARALLELO COL #TEATRO #GRECO “Cry,Baby” “Brev… -

ècampania

C., le, ultima tragedia scritta da, portano in scena lo scontro tra il dio fattosi uomo Dioniso e il sovrano Penteo che, non accettando l'essenza divina di Dioniso, per questo sarà ...... 'Ifigenia in Tauride' diandrà scena a Pompei il 15 e 16 luglio, e al Teatro romano di ... trasmessi ogni sabato a partire dal 2 luglio, con le repliche di 'Le' e 'Le Supplici', già ... Ad Avella in scena "Le Baccanti" - ècampania Il teatro antico negli antichi luoghi dove fu rappresentato, millenni fa, ma in chiave moderna, come tutto moderno è il gusto di immergersi nelle rovine, negli scavi, nei siti archeologici: è la magia ...Il format prevede una serie di escursioni in autobus con partenza alle ore 18,30 da Senigallia alla scoperta dei tesori artistici e dei prodotti enogastronomici tipici dei borghi e dei paesi della Val ...